Llega al país nuevo vuelo con 203 migrantes venezolanos desde EEUU

Hasta la fecha, más de 6.000 connacionales han llegado al país mediante el Plan Vuelta a la Patria

Por María Briceño

Llega al país nuevo vuelo con 203 migrantes venezolanos desde EEUU
Foto: agencia
Un nuevo vuelo arribó al país este viernes 20 de junio, proveniente de Texas, Estados Unidos, con al menos 203 migrantes venezolanos en condición de deportados.

De acuerdo con la información, el vuelo corresponde al número 35 en total (y el número 13 proveniente de EEUU) realizado desde el inicio de estas jornadas de repatriación.

En el vuelo llegaron 165 hombres, 35 mujeres, dos niños y una niña.

A su arribo, los ciudadanos fueron recibidos con atención médica, seguridad y documentación. Asimismo, el plan ofrece apoyo logístico, a través de vuelos de repatriación, esto, con la finalidad de garantizar a los venezolanos un retorno rápido y seguro.

Hasta la fecha, más de 6.000 connacionales han llegado al país mediante el Plan Vuelta a la Patria.

Noticia al Día

