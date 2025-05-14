Llega otro avión con 226 connaciones dentro del Plan Vuelta a la Patria desde EEUU

La mañana de este miércoles 14 de mayo, arriba al país otro avión con 226 venezolanos en un vuelo proveniente de Texas, en EE.UU., gestionado por el gobierno venezolano a través del Plan de la Patria.

La aeronave llegó al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en un septimo vuelo desde Estados Unidos y sería el vuelo número 22, que transporta a los venezolanos hacía suelo patrio.

Son 4 mil 157 venezolanos lo que ha regresado a su país

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, expresó que llegan al país 226 personas de los cuales 7 son niños y 37 mujeres. También reveló que de acuerdo a la lista que emitieron las uatoridades estadounidenses estarían 11 solicitados por la justicia. Además de otro que presenta solicitud y alerta internacional.

"Seguimos nosotros insistiendo ante el mundo [para denunciar] del secuestro de un grupo de venezolanos, que han sido encarcelados en un campo de concentración en El Salvador, por orden de EE.UU.", denunció Cabello, tras recibir un vuelo con 226 connacionales deportados, según la lista entregada por el Gobierno estadounidense.

"Ahí los tienen, en un depósito de seres humanos, maltratados, sin alimentación, hostigados desde la propia prisión", agregó.

Noticia al Día