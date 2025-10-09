Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

A través de su cuenta de Telegram, la cartera de Estado precisó que, del total de repatriados, 178 son hombres, 14 mujeres y uno adolescente

Por Andrea Guerrero

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU
Foto: Agencia
Venezuela recibió a 197 connacionales, entre ellos cuatro niños, procedentes de El Paso, Texas, Estados Unidos, en un vuelo semanal de repatriación que forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de su cuenta de Telegram, la cartera de Estado precisó que, del total de repatriados, 178 son hombres, 14 mujeres y uno adolescente.

El grupo de migrantes llegó en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales de la institución publicadas en Instagram.

El pasado viernes, un grupo de 313 migrantes venezolanos llegó a su país en un vuelo procedente de Estados Unidos, en el que venían 10 niños, informó el Ministerio de Interior.

En total, el Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 12.000 personas en 74 vuelos que forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero.

Noticia al Día / VTV

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

