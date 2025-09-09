Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

Llegan a Venezuela 300 mil vacunas BCG para proteger a población infantil

Este programa de vacunación masiva no solo busca reducir la morbilidad y mortalidad infantil, sino también prevenir brotes epidémicos y evitar el colapso de los servicios sanitarios

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Como parte de un convenio bilateral que refuerza la estrategia nacional de inmunización, arribó al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar de Maiquetía”, en La Guaira, un importante lote de 300 mil dosis de vacunas Bacilo de Calmette-Guérin (BCG), provenientes de la República Federativa de Brasil, con el fin de garantizar la protección de los niños y niñas del país.

Los insumos fueron recibidos por la viceministra de Redes de Salud Colectiva, Dra. Luz Rodríguez, quien destaca que esta vacuna es de alta importancia, ya que representa la primera dosis que recibe un niño al nacer. “Para Venezuela, este lote constituye un logro significativo en el camino hacia la autonomía sanitaria, especialmente en un contexto marcado por medidas coercitivas», señaló.

Asimismo, acotó que este reforzamiento se suma al stock nacional de vacunación para menores de un año, disponible en hospitales, salas obstétricas y centros de salud de toda la red del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Por otra parte, detalló que la tuberculosis meníngea, una de las afecciones más graves que puede prevenirse con la BCG, es uno de los focos principales de esta jornada de inmunización. En consecuencia, este programa de vacunación masiva no solo busca reducir la morbilidad y mortalidad infantil, sino también prevenir brotes epidémicos y evitar el colapso de los servicios sanitarios.

Rodríguez añadió que se ha dispuesto una logística rigurosa que incluye el transporte adecuado desde el aeropuerto hasta el Almacén Nacional de Epidemiología, para asegurar la cadena de frío que preservará la eficacia de los biológicos. A partir de allí, se coordinará la distribución nacional, que tendrá como prioridad el acceso en comunidades vulnerables.

La directora Nacional de Inmunización, Dra. Nuris Valderrama, comentó que «a pesar del bloqueo, a pesar de las medidas coercitivas, el Gobierno nacional está garantizando que cada venezolano que nace en nuestra patria tenga su vacuna ya garantizada del esquema del recién nacido».

Vacunas de Bacilo de Calmette-Guérin (BCG)

El Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) es una vacuna de bacteria viva atenuada utilizada para prevenir la tuberculosis. Desarrollada por los científicos Calmette y Guérin, es eficaz principalmente para proteger a bebés y niños contra formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa. Además de su uso como vacuna, el BCG también se emplea como inmunoterapia para el cáncer de vejiga, donde se introduce directamente en la vejiga para estimular al sistema inmunitario a atacar las células cancerosas.

Noticia al Día / VTV

Temas:

