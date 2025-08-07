Miércoles 06 de agosto de 2025
Nacionales

Llegan al país 205 venezolanos repatriados a desde Honduras

En esta oportunidad, 184 hombres y 21 mujeres viajaron de Estados Unidos a Honduras, donde fueron transbordados al avión de la aerolínea estatal Conviasa

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Este miércoles arribó a Venezuela el vuelo número 54 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, con un total de 205 ciudadanos venezolanos que regresan al país como parte del programa de repatriación impulsado por el Estado.

Según información del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el grupo estuvo conformado por 184 hombres y 21 mujeres, quienes fueron trasladados desde Estados Unidos hasta Honduras, donde abordaron una aeronave de la aerolínea estatal Conviasa para completar su retorno.

A su llegada, los repatriados fueron recibidos por funcionarios del CICPC, SEBIN, GNB, CPNB y otros cuerpos de seguridad, en el marco del protocolo de atención establecido por el programa.

Los ciudadanos recibieron asistencia médica y orientación judicial como parte de los servicios contemplados en la reactivación de esta misión social.

Desde su relanzamiento en febrero de 2025, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha facilitado el regreso de más de nueve mil venezolanos, reafirmando su compromiso con la reunificación familiar y el bienestar de los connacionales en situación vulnerable en el extranjero.

