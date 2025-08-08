Llegó a Venezuela el vuelo 55 con migrantes: Seis niños retenidos en EEUU fueron rescatados

Las autoridades venezolanas lograron el rescate de seis niños quienes se encontraban secuestrados en Estados Unidos, arribaron al país la tarde de este viernes 8 de agosto al país en el vuelo 55 llevado a cabo a través del Plan Vuelta a la Patria.

Se conoció que arribaron al país de 194 pasajeros: femeninas: 37, hombres 130, además de los menores antes mencionados. Quedó precisado que los niños que llegaron a Venezuela fueron:

Milan Emmanuel Mora Hurtado 1 año. Dorielvis Ayari Silva García 6 años Yineimer José Buendia Contreras, 11 años. Diego Jesús Torrealba Contreras 6 años. Ashley Hernández Peña 6 años (la hija de Ofeilimar). Mariangela susej Lobatón Almao 8 años

Cabe destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Lee también: Llegó vuelo con 87 migrantes venezolanos desde Honduras

Noticia al Día/Información de El Universal