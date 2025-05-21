Llegó al país un nuevo vuelo con 90 repatriados desde EEUU

Este miércoles 21 de mayo, un vuelo de repatriación proveniente de Texas, Estados Unidos, llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 90 venezolanos: 77 hombres, 6 mujeres y 7 niños, como parte del Plan Vuelta a la Patria.

Los repatriados recibieron atención integral de instituciones como los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Salud, así como del CPNB, Idenna y Sebin, entre otros.

El vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello, informó que 4,157 personas han retornado a Venezuela a través de este programa. El Gobierno Nacional planea continuar con más vuelos desde países como México y otros con acuerdos aeronáuticos, para reintegrar a los venezolanos en la sociedad.

Más de cuatro mil repatriados

“Esto incluye algunos vuelos de México y otros lugares; estamos preparando vuelos a otros países, para los cuales ya tenemos lista de pasajeros y los países tienen acuerdos aeronáuticos con nosotros”, dijo.

