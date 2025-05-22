Llegó vuelo con 87 migrantes venezolanos desde Honduras

Este miércoles 21 de mayo, en horas de la tarde, llegó al país un nuevo vuelo de repatriación procedente de Honduras con 87 migrantes venezolanos.

Los connacionales retornaron al país en un vuelo de Conviasa y fueron recibidos por funcionarios de distintos organismos a fin de abordarlos integralmente para formalizar su ingreso a Venezuela e iniciar el mecanismo para su reinserción en la sociedad.

En este vuelo llegaron 82 hombres y siete mujeres, quienes se reunirán con sus familiares gracias al Plan Vuelta a la Patria.

En la mañana, el Ministerio de Interior y Justicia informó vía Telegram que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un nuevo vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos.

La información oficial indica que el vuelo trajo al país un total de 90 migrantes venezolanos, de los cuales 77 son hombres, 11 son mujeres y seis son niños.

Los órganos e instituciones del Estado venezolano aseguraron garantizar los diferentes protocolos en materia de salud y seguridad jurídica para el arribo de quienes fueron deportados por el gobierno estadounidense.

Noticia al Día / Ministerio de Transporte en Ig