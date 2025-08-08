Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Llueve en Maracaibo

Se espera la llegada de la Onda Tropical 24 el 10 de agosto

Por María Briceño

Llueve en Maracaibo
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las precipitaciones volvieron a sorprender a los marabinos, quienes reportan lluvias moderadas en varios sectores de la ciudad.

Tal como lo indicó el Instituto Nacional de Meteorología (Inameh), en su boletín diario, se esperaba la presencia de lluvias o chubascos en el Zulia, y otras zonas del país, como: la Guayana Esequiba, Bolívar, Apure, Barinas, Miranda, La Guaira.

Asimismo, mantos nubosos con posibles lluvias débiles o moderadas en Guárico, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Falcón y Mérida.

Foto: Cortesía

Llegada de la onda tropical Nro 24

El organismo informó este viernes que una nueva onda tropical se aproxima al territorio venezolano a partir del próximo 10 de agosto.

Se trata de la OT N° 24 cuya ubicación actual se halla sobre el Atlántico Central Tropical y se estima su entrada al país por la Guayana Esequiba, esto sería, entre el domingo 10 y el lunes 11 de agosto.

Lee tambi

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro extiende por 60 días el Decreto de Emergencia Económica

Maduro extiende por 60 días el Decreto de Emergencia Económica

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Íñigo Martínez se une a las filas del Al- Nassr

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Nacionales

Gobierno acusa a Ecuador de retrasar visado de atletas por motivos "políticos"

A través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro afirmó que esta medida "viola el derecho fundamental al deporte" y "afecta directamente la integridad y el desarrollo deportivo" de los atletas venezolanos
Ciencia

Fallece Jim Lovell, ícono de la NASA y protagonista de la misión Apolo 13

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado donde rindió homenaje a quien definió como un símbolo de valor, inteligencia y liderazgo
Nacionales

Maduro extiende por 60 días el Decreto de Emergencia Económica

Cuatro meses después, el mandatario ha decidido renovar su aplicación, manteniendo abierta la opción de una nueva prórroga
Zulia

Galerías Mall abarrotada, a la espera de la reinauguración de su pista de hielo

Después de 12 años la pista de hielo vuelve a funcionar

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025