Llueve en Maracaibo

Las precipitaciones volvieron a sorprender a los marabinos, quienes reportan lluvias moderadas en varios sectores de la ciudad.

Tal como lo indicó el Instituto Nacional de Meteorología (Inameh), en su boletín diario, se esperaba la presencia de lluvias o chubascos en el Zulia, y otras zonas del país, como: la Guayana Esequiba, Bolívar, Apure, Barinas, Miranda, La Guaira.

Asimismo, mantos nubosos con posibles lluvias débiles o moderadas en Guárico, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Falcón y Mérida.

Foto: Cortesía

Llegada de la onda tropical Nro 24

El organismo informó este viernes que una nueva onda tropical se aproxima al territorio venezolano a partir del próximo 10 de agosto.

Se trata de la OT N° 24 cuya ubicación actual se halla sobre el Atlántico Central Tropical y se estima su entrada al país por la Guayana Esequiba, esto sería, entre el domingo 10 y el lunes 11 de agosto.

