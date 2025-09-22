Lluvias en el país durarán hasta noviembre, según expertos

El ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade, explicó que se espera que llueva durante los meses de octubre y noviembre, mientras el país espera la llegada de la onda tropical número 38 este lunes 22 de septiembre.

El especialista describió que el comportamiento meteorológico actual como típico de esta época del año, sin embargo; destacó que ya se superó ligeramente el promedio de lluvia del mes.

Andrade indicó en entrevista con Shirley Varnagy para el Circuito Onda que hasta la mañana de este 22 de septiembre ha llovido aproximadamente 127 milímetros de lluvia, que equivalen a 127 litros por metro cuadrado; mientras que el promedio del mes de septiembre suele ser de 116 milímetros.

Pese a que las lluvias registradas son de corta duración, tienden a ser intensas, con tormentas eléctricas y fuertes vientos.

El experto también añadió que en Caracas se han registrado lluvias durante seis días consecutivos, lo que supone una situación de riesgo para zonas de la ciudad como las urbanizaciones cercanas a la vertiente sur del Ávila como San Bernardino, El Marqués, La Florida, las quebradas Anauco y Catuche y otras como la Autopista Caracas – La Guaira y Gramoven, puesto a que están sujetas a deslizamientos de suelo y movimiento de masas

Noticia al Día/Información de Unión Radio