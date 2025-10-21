Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Lluvias nocturnas provocan caída de árboles y deslizamientos en Valera

Las inspecciones se extendieron a Bajada del Río, La Floresta y Las Pulgas, con atención inmediata por parte de los funcionarios

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Las intensas lluvias registradas la noche del lunes generaron afectaciones en los municipios Bolívar y Valera, donde se reportaron caídas de árboles y deslizamientos de sedimentos, rocas y vegetación, lo que obstaculizó el tránsito vehicular en varios sectores. Equipos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se desplegaron para atender las emergencias y restablecer la circulación.

En el sector La Bartola, parroquia Sabana Grande del municipio Bolívar, un árbol de especie hoja menuda cayó sobre uno de los canales de la vía Betijoque – Sabana de Mendoza, según el informe de los bomberos. Los funcionarios realizaron labores de poda y despeje para habilitar el paso.

Por otra parte, en la Autopista Cruz Carrillo, conocida como Eje Vial, sentido Trujillo – Valera, se produjo un deslizamiento de lodo y material vegetal cerca de la entrada al sector Santa Cruz, lo que impidió el tránsito. Equipos de seguridad, prevención e infraestructura del Gobierno Bolivariano ejecutaron trabajos de limpieza con maquinaria pesada para garantizar el libre desplazamiento.

La Dirección Municipal de Protección Civil Valera informó a través de su cuenta en Instagram que se realizaron monitoreos y evaluaciones de riesgo en el sector Santo Domingo, donde también se observaron deslizamientos. Las inspecciones se extendieron a Bajada del Río, La Floresta y Las Pulgas, con atención inmediata por parte de los funcionarios.

Noticia al Día / Últimas Noticias

Noticias Relacionadas

Viral

Pareja de recién casados celebra con perros calientes en Caracas y se vuelve viral

Vestidos aún con sus atuendos nupciales, los esposos fueron captados disfrutando de su merienda en plena vía pública, lo que generó reacciones positivas entre usuarios que aplaudieron la espontaneidad, sencillez y autenticidad del gesto
Internacionales

Muere a los 88 años el ex primer ministro de Portugal Pinto Balsemão

El actual jefe del Gobierno, Luís Montenegro, del PSD, confirmó a los periodistas su fallecimiento y describió su figura como "símbolo" de la fundación, los valores y la trayectoria del partido, "como organización cívica, política y de instrumento de intervención en el país"
Zulia

Sacerdotes zulianos se reúnen con Monseñor Edgar Peña Parra en el Vaticano

El Pbro. Nedward Andrade, párroco rector, junto al Pbro. Richard Colmenares y el Pbro. Jesús Colina
Entretenimiento

Netflix aumentó su beneficio neto en un 25 % en el tercer trimestre de 2025

De enero a septiembre, los ingresos de Netflix ascendieron a 33.132 millones de dólares, un 15,2 % más

