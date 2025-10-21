Las intensas lluvias registradas la noche del lunes generaron afectaciones en los municipios Bolívar y Valera, donde se reportaron caídas de árboles y deslizamientos de sedimentos, rocas y vegetación, lo que obstaculizó el tránsito vehicular en varios sectores. Equipos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se desplegaron para atender las emergencias y restablecer la circulación.

En el sector La Bartola, parroquia Sabana Grande del municipio Bolívar, un árbol de especie hoja menuda cayó sobre uno de los canales de la vía Betijoque – Sabana de Mendoza, según el informe de los bomberos. Los funcionarios realizaron labores de poda y despeje para habilitar el paso.

Por otra parte, en la Autopista Cruz Carrillo, conocida como Eje Vial, sentido Trujillo – Valera, se produjo un deslizamiento de lodo y material vegetal cerca de la entrada al sector Santa Cruz, lo que impidió el tránsito. Equipos de seguridad, prevención e infraestructura del Gobierno Bolivariano ejecutaron trabajos de limpieza con maquinaria pesada para garantizar el libre desplazamiento.

La Dirección Municipal de Protección Civil Valera informó a través de su cuenta en Instagram que se realizaron monitoreos y evaluaciones de riesgo en el sector Santo Domingo, donde también se observaron deslizamientos. Las inspecciones se extendieron a Bajada del Río, La Floresta y Las Pulgas, con atención inmediata por parte de los funcionarios.

