Los días 23 y 24 de junio no laborarán los bancos en Venezuela: Se celebra el ‘Corpus Christi’ y la ‘Batalla de Carabobo’

Los días lunes 23 y martes 24 de junio del corriente año 2025, no laborarán las entidades financieras en Venezuela, motivado a la conmemoración del ‘Corpus Christi’ (feriado bancario) y la Batalla de Carabobo (feriado nacional), respectivamente.

La festividad religiosa del ‘Corpus Christi’ se celebró el jueves 19 de junio pero de acuerdo con el calendario oficial de feriados bancarios 2025, publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el feriado se traslada al siguiente lunes, es decir el 23 de junio.

Durante estas jornadas, las entidades financieras permanecerán cerradas, afectando la disponibilidad de servicios presenciales.

Servicios digitales que estarán disponibles

Aunque las agencias bancarias permanecerán cerradas, el 98 % de las transacciones bancarias estarán disponibles a través de los canales digitales, incluyendo:

Transferencias bancarias a través de banca en línea.

Pago Móvil (P2P, P2C y C2P).

Uso de puntos de venta (POS).

Cajeros automáticos para retiros y consultas.

Consultas de saldo vía telefónica o internet.

Foto: Sudeban

Lee también: Hoy es feriado bancario por el "Día de San Antonio"

Noticia al Día/Con información de Sudeban/Finanzas Digital