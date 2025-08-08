"Los trabajos tradicionales ya no son opción": El 80 % de jóvenes en Venezuela buscan empleos remotos

Datos del Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) indican que el 80 % de los jóvenes del país que buscan una oportunidad laboral aspiran conseguir empleos remotos.

La directora del Centro de Estudios en Línea, Marysabel Suárez, apuntó que los jóvenes se inclinan hacia esta modalidad, ya que "les permite autogestión, comodidad y un manejo inteligente de sus actividades".

No obstante, hizo énfasis en que "el teletrabajo requiere liderazgo y autogestión, aspectos que no todos los jóvenes tienen en sus primeros empleos".

Asimismo, Suárez apuntó que el teletrabajo no es solo una opción que buscan los más jóvenes, sino que "muchas generaciones están tomando el teletrabajo como parte formal de sus actividades laborales".

La académica también indicó que, aunque la búsqueda de empleo remoto "no es fácil", también ha dado pie a otras opciones como las "modalidades híbridas y 100% remotas que crean escenarios favorables dentro del ámbito laboral".

Resaltó que, aunque los jóvenes valoran el contacto directo con las organizaciones, en aras de ganar experiencia laboral, para ellos “los trabajos tradicionales ya no son opción".

En ese sentido, añadió que perciben los horarios tan controlados como una condición que "limita su capacidad de autogestionar sus actividades", en comparación con el teletrabajo que ofrece flexibilidad y nuevas formas de vinculación laboral que se adapta a sus estilos de vida, dijo en entrevista para Circuito Éxitos.

Lee también: Oficina en casa: una clave para el teletrabajo

Noticia al Día/Con información de Circuito Éxitos/B y N