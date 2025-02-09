Luna y Marte protagonizarán un espectáculo celestial esta noche

El meteorólogo Luis Vargas anunció un evento astronómico que iluminará el cielo nocturno. Se trata de la conjunción entre la Luna y Marte, un fenómeno que permitirá a los observadores disfrutar de la cercanía de estos dos cuerpos celestes.

Según Vargas, en su cuenta X, explicó que la conjunción será visible luego de la puesta de Sol, desde el este hacia el oeste, y se extenderá durante toda la noche hasta poco antes del amanecer. La Luna, en su recorrido, pasará a 0,8° de Marte, cuyo brillo, a pesar de la luz lunar, permitirá su visibilidad.

Además de la Luna y Marte, el cielo nocturno ofrecerá la oportunidad de observar a Pólux y Cástor, las dos estrellas más brillantes de la constelación de Géminis, que se unirán a este espectáculo celestial.

Luis Vargas invita a los aficionados a la astronomía a no perderse este evento único, que promete ser una experiencia inolvidable.

— Luis Vargas (@Meteovargas) February 9, 2025

Noticia al Día / Luis Vargas en X