Los bachilleres no asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) o que fueron aceptados en otras carreras; además de población flotante y bachilleres egresados en años anteriores, tendrán la oportunidad de estudiar en La Universidad del Zulia, núcleo Punto Fijo.

A través de la redes sociales de LUZ, la delegada de la dirección docente y control de estudios Carmen Gutiérrez Hidalgo, emitió un comunicado para dar a conocer los pasos a seguir e informar para ingresar al censo y la documentación que deben tener lista al momento de ser aceptados.

El comunicado indica que en los próximos días estará disponible en la página web del estudiante de LUZ, el censo para la solicitud de cupo y, posterior los bachilleres deben estar al pendiente de la asignación, para consignar la documentación y comenzar estudios en el período correspondiente.

Noticia al Día/Cactus24