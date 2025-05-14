Maduro asegura estar listo para buscar a los migrantes venezolanos presos en El Salvador

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que su Gobierno está listo para buscar a los más de 250 migrantes del país caribeño detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, tras haber sido deportados por Estados Unidos en marzo pasado, bajo la acusación de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

"Estamos listos para ir a buscarlos en un avión venezolano y traerlos a los brazos de sus familias. Eso, con el favor de Dios padre todopoderoso, lo lograremos más temprano que tarde", expresó Maduro en un acto con candidatos oficialistas a las elecciones parlamentarias del próximo 25 de mayo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe de Estado, exigió una vez más la libertad de los migrantes deportados a El Salvado: "Esos muchachos que están secuestrados sin juicio, sin derecho a un juez, sin derecho a la defensa y sin haber cometido ningún delito, sean puestos en libertad de inmediato".

Maduro insistió en que rescatará a este grupo de migrantes que, insistió, están en "campos de concentración" en El Salvador.

Este martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que este grupo de migrantes en El Salvador podría estar en una situación de desaparición forzada en vista de la "completa incertidumbre" sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados por EE.UU.

La portavoz de ese organismo de la ONU, Liz Throssell, afirmó que "ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara".

Además, Throssell señaló que en las instalaciones donde se encuentran los detenidos venezolanos reciben un "trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior".

Sin embargo, a juicio del Gobierno venezolano, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, no se ha pronunciado "con claridad" sobre la situación de los más de 250 migrantes.

Lee también: Maduro denuncia ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional

Noticia al Día/Información de EFE