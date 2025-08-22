Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

El presidente de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros, convocó para este fin de semana —sábado 23 y domingo 24 de agosto— una jornada nacional de alistamiento dirigida a la Milicia Nacional Bolivariana, a los reservistas y a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen sumarse al Gran Plan Nacional de Soberanía y Paz “Simón Bolívar”.

“Como Comandante en Jefe, he considerado necesario y oportuno que este sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país, de todos los reservistas del país y de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran dar un paso al frente, para decirle al imperialismo: ¡Basta de estas amenazas! ¡Venezuela rechaza sus amenazas porque quiere paz, y habrá paz!”, expresó el mandatario.

La declaración fue ofrecida desde el Observatorio Cajigal, en el oeste de Caracas, donde presidió el acto de incorporación de la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz en los circuitos comunales.

El jefe de Estado explicó que el proceso de alistamiento se llevará a cabo en cuarteles, unidades militares, plazas públicas, plazas Bolívar de todo el país y en las sedes de las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral.

Noticia al Día / VTV