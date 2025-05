Maduro decreta el primer sábado de agosto como el Día de la Marcha para Jesús

En el primer encuentro del año 2025 con pastoras y pastores de Venezuela, el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, decretó que cada primer sábado del mes de agosto se conmemore el Día de la Marcha para Jesús.

Desde el teatro Teresa Carreño en Caracas, el mandatario nacional dijo: "cómo es echa por los jóvenes yo creo que la Marcha para Jesús debe ser Patrimonio Inmaterial y Espiritual de la República Bolivariana de Venezuela".

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Pastora y el Pastor, el mandatario se reunió con representantes de la comunidad cristiana evangélica, dónde aprobó una serie de propuestas en pro del desarrollo de la sociedad.

Ente las primeras propuestas aprobadas se acordó el cambiar el nombre de las congregaciones cristianas evangélicas de Asociación Civil a Iglesia. "Creo que esto es posible hacerlo de inmediato y se cumpla con este petitoria que me hacen las iglesias", mencionó el presidente.

Además, ordenó la incorporación de todas las iglesias cristianas del país a la Misión Negra Hipólita, así como la entrega de 20 mil nuevos bonos para el apoyo económico de las pastoras y pastores del país.

En otro tema, el mandatario nacional firmó un documento de convenio entre el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y las iglesias cristianas de Venezuela para "llevar el mensaje de Jesús" en la cárceles del país.

"Que funcione de inmediato, desde mañana en el Ministerio de Interior y Justicia se instale una mesa de trabajo para ver todos los temas y para probar el plan en la opción que ustedes me han propuesto", mencionó Maduro.

Finalmente, el presidente pidió el apoyo de las comunidades cristianas para que den recomendaciones sobre qué hacer con las redes sociales en el país.

"Qué debemos hacer en Venezuela con las redes sociales para que respeten la ley, entren en cintura, ustedes saben que no les tengo miedo a nada a nadie, solo le tengo miedo a nuestro Señor, a mi no me tiembla el pulso", sentenció.

"Las redes sociales, Es un gran tema para la humanidad, el Ministro de Educación, sobre eso tiene algo bien avanzado que vamos a anunciar en las próximas horas", dijo.

Noticia al Día