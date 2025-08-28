Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que diversos países han expresado su respaldo a la nación luego del despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe. Según el mandatario, esta acción representa una amenaza sin precedentes en la región.

Durante un acto en el Palacio de Miraflores, donde recibió las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores, Maduro señaló que la presencia de un submarino nuclear estadounidense constituye una violación al Tratado de Tlatelolco, acuerdo que prohíbe el uso, fabricación y traslado de armas nucleares en América Latina y el Caribe. “Jamás se había intimidado a un país de la región con un submarino nuclear”, declaró.

El jefe de Estado subrayó que el gobierno venezolano se mantiene en constante preparación para la defensa nacional, sin dejar de enfrentar las amenazas externas. Además, destacó que la política exterior del país se basa en el respeto y la unidad, alejándose de prácticas intimidatorias. “Nuestra diplomacia no se fundamenta en cañones ni en amenazas. Apostamos por una diplomacia elevada, que refleja el alma de un pueblo noble”, concluyó.

Noticia al Día / VTV