Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Por Ernestina García

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este viernes 19 de septiembre que el presidente Nicolás Maduro giró instrucciones para que el país comience una "transición" hacia "la lucha armada", ello en el contexto del despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para combatir a los cárteles de la droga, que Caracas asegura que se trata de una maniobra encubierta para propiciar un "cambio de régimen".

"El presidente [Nicolás Maduro] nos dijo que nos preparemos para hacer la transición de la lucha no armada a la lucha armada", sostuvo el alto funcionario.

A ese respecto apuntó que "eso no debe preocupar a nadie, porque es la preparación de un pueblo que quiere asegurar su paz, su soberanía y su independencia dentro de dos grandes estrategias, todo eso en el marco de la seguridad integral, de la defensa integral de la nación".

Preparación para la defensa


Como respuesta a los movimientos militares de EE.UU., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos y puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, que supone el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en puntos estratégicos a lo largo de todo el territorio.

Asimismo, el pasado 17 de septiembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó el inicio de la ‘Operación Caribe 200’, un ejercicio de "apresto militar" en la isla de La Orchila. Entonces aseguró que el país se prepara "para un escenario de conflicto armado en la mar".

Por su lado, Maduro aseveró que su país es presa de "una guerra multiforme" orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un "cambio de régimen" para controlar los vastos recursos naturales venezolanos, mientras que su par estadounidense, Donald Trump, afirmó que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.

El despliegue estadounidense en aguas del Caribe sur ha supuesto una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Según lo denunciado por Maduro, ocho destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela.

El sábado 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35, que se suman a lo que la Casa Blanca ha denominado una operación contra los cárteles.

El 12 de septiembre, fuerzas militares estadounidenses incursionaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela y asaltaron una embarcación pesquera. La tripulación quedó retenida por varias horas y Caracas denuncia que se trató de una maniobra "ilegal".

Entretanto, los marines apostados en Puerto Rico simularon un desembarco anfibio este 18 de septiembre. En adenda, Washington reabrió la Estación Naval Roosevelt Roads, una instalación de unos 15,8 kilómetros asentada en territorio portorriqueño que permanecía cerrada desde 2004.

Noticia al Día/RT

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

El humor maracucho suele hacer reír por su espontaneidad y su toque de picardía, que se refleja en su forma de ser y ocurrencias.
Al Dia

Nubes grises anuncian que caerá palo de agua en Maracaibo la tarde de este 19-Sept

La tarde de este viernes 19 de septiembre, nubes grises y una temperatura sofocante anuncian que caerá un palo de…
Al Dia

Son Amanecer: talentazo zuliano que busca apoyo para el Festival Nacional de Coros

Especializados en música latinoamericana, la agrupación coral se prepara para el festival nacional de coros con prácticas diarias. La agrupación se encuentra en búsqueda de ayuda para asistir al evento, ya que no tiene los medios para transportarse.
Al Dia

¿La intimidad es el problema? Científicos investigan a las personas asexuales

Con información de más de 400,000 residentes del Reino Unido y 13,500 residentes australianos, los investigadores desarrollan las asociaciones entre "la asexualidad y los genes, el entorno social y varios rasgos físicos, cognitivos, de personalidad y de salud mental".

