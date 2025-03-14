El presidente Nicolás Maduro encabeza acto en conmemoración del Día nacional del pescador y el acuicultor artesanal.

Desde las costas de La Guaira, Maduro se reunió con los distintos grupos del Consejo del Poder Popular de Pescadores y Acuicultores (CONPPA), donde aprovechó la oportunidad para anunciar la entrega de 54 microcréditos a pescadores del municipio Rómulo Gallegos, en el estado Cojedes para desarrollar el proyecto de siembra de Coporo.

Además, entrelazado con el estado Nueva Esparta, se realizó la develación del hito 1.500 del CONPPA, organización que cuenta con más de 133 mil pescadores y pescadoras.

El mandatario nacional afirmó que el plan "Venezuela Come Pescado" se debe seguir multiplicando, además, recomendó que las ferias de pescado lleguen a las Comunidades Organizadas, Comunas y Circuitos Comunales.

Por su parte, el Ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo anunció que el día 15 de marzo de 2025, comienza la temporada de la sardina en los estados; Nueva Esparta y Sucre. Cabe destacar que esta especie es una de las más preciadas dentro de la biodiversidad de los mares venezolanos.

Finalmente, el Jefe de Estado enfatizó que, en Venezuela, "lo tenemos todo. ¡Nada ni nadie nos va a detener!", aseguró.

Noticia al Día