Maduro extiende por 60 días el Decreto de Emergencia Económica

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha decidido prolongar por dos meses adicionales el Decreto de Emergencia Económica.

Según el artículo 6 del documento oficial, el decreto tendrá una vigencia de 60 días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, con la posibilidad de extenderse por otros 60 días conforme a lo establecido en la Constitución.

Este decreto fue originalmente firmado por Maduro el 8 de abril, como parte de una iniciativa del equipo económico liderado por Rodríguez, en respuesta a las medidas arancelarias impuestas por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Cuatro meses después, el mandatario ha decidido renovar su aplicación, manteniendo abierta la opción de una nueva prórroga.

Durante el tiempo que esté en vigor, el decreto otorga al presidente diez atribuciones especiales que podrá ejercer según lo estipulado en el instrumento legal.

Noticia al Día / Unión Radio