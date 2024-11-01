Maduro ofrece ayuda a España ante las inundaciones que dejan más de 200 muertos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este viernes ayuda al Gobierno español para atender las afectaciones causadas por las inundaciones, principalmente en Valencia, en medio de un temporal que suma, hasta el momento, 205 muertos en la nación europea.

"Le ofrezco al Gobierno de España, si fuera posible, que Venezuela tiene la fuerza de tarea para situaciones de protección civil en condiciones de tragedia, es una fuerza de tarea de gran experiencia, que ha estado en el mundo entero, que ha recorrido distintos escenarios en distintos continentes", dijo el mandatario durante la entrega de equipos para el fortalecimiento de la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Bomberos y Protección Civil.

Calificó de "angustiantes" las imágenes que ha visto de "todos los destrozos" causados por la dana -que también ha dejado dos muertos en Castilla y León y uno de Andalucía-, producto -remarcó- "del calentamiento global que la extrema derecha niega".

"Venezuela está preparada para darle ayuda a España, a Valencia, con su experiencia profesional y con todo su personal de manera inmediata", insistió, quien deseó tener "mejores relaciones con España" en medio de esta situación, que ve como una "tragedia".

El temporal azota el este y el sur de España desde el pasado martes, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, con más efectivos militares para ayudar en la catástrofe.

Las autoridades tratan de hacer llegar alimentos a las poblaciones afectadas, en la catástrofe natural más grave que ha sufrido el país en décadas.

Los servicios de emergencia, a los que hoy se sumaron otros 500 militares (300 del Ejército de Tierra, 100 del Aire y 100 de la Armada), se afanan en la búsqueda de personas desaparecidas y se vuelcan además en la apertura de viales para facilitar los accesos y en el reparto de ayuda de primera necesidad.

Información de EFE