Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

Más de 10 mil venezolanos han regresado al país a través de la Misión Vuelta a la Patria

La Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario de migrantes

Por María Briceño

Más de 10 mil venezolanos han regresado al país a través de la Misión Vuelta a la Patria
Foto: agencia
Este miércoles 13 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el vuelo 56 de la Gran Misión a la Patria, con 183 connacionales provenientes desde Estados Unidos con escala en Honduras.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 10 mil venezolanos han regresado al país en vuelos de la Gran Misión Vuelta a la Patria desde principios de año.

En enero, la administración de Trump, y el gobierno venezolano, llegaron a un acuerdo de deportación, pese a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

Las autoridades, aseguran que estos viajes forman parte de la Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario de migrantes, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.

Vuelos recientes de repatriación

El 8 de agosto, aterrizó un avión en Venezuela con 194 deportados de Estados Unidos, entre ellos seis niños que se encontraban sin sus padres en el país norteamericano.

Entre mayo y agosto han regresado 21 niños de los 33 que han sido denunciados por las autoridades venezolanas como “secuestrados” del gobierno de Donald Trump.

Dos días antes, el 6 de agosto, regresó otro grupo de 205 migrantes venezolanos repatriados desde EE UU, de los cuales 184 son hombres y 21 mujeres.

El 1° de agosto, un total de 207 venezolanos retornaron al país en un vuelo procedente de Texas.

En su cuenta de Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia detalló que, de los repatriados en esa oportunidad, 160 eran hombres, 30 mujeres, además de 7 niños y 10 niñas.

Lee también: Rescatan a migrantes venezolanos en dos embarcaciones en el caribe colombiano

Noticia al Día

Temas:

