Más de 100 mil fieles se preparan para la misa en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

Este domingo 26 de octubre la Diócesis de Trujillo celebrará la primera Fiesta Litúrgica en honor a San José Gregorio Hernández, ya como santo de la iglesia católica.

La misa más importante en Isnotú se celebrará al mediodía en el Santuario del Niño Jesús, y será presidida por el Cardenal Baltazar Porras.

Ante la esperada asistencia masiva de devotos, se implementará un operativo de seguridad, tanto en el templo como en los alrededores, para custodiar a los feligreses que acudirán a celebrar el ascenso a los altares del Médico de los Pobres, así lo informó el gobernador Gerardo Márquez.

“Seguramente vendrá a Isnotú gente de todo el país, seguramente Isnotú será visitado, como el 19 de octubre por más de 100.000 personas, nosotros ya tenemos todo el operativo de seguridad, hidratación, los puestos de socorro para que no pase absolutamente nada como no sea ir al encuentro con nuestro santo San José Gregorio Hernández”, aseguró.

Asimismo, está programada la tradicional Caminata de Peregrinación que partirá de Valera y concluirá en Isnotú, recorrido de casi 15 kilómetros, también una misa central al mediodía a la que se espera asistan gran cantidad de autoridades eclesiásticas del país.

Noticia al Día