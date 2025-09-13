Más de 110 mil estudiantes se reincorporan al sistema educativo este lunes 15 de septiembre

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que este lunes 15 de septiembre iniciará el Primer Momento Pedagógico correspondiente al período escolar 2025–2026, con el retorno a clases en todo el país.

Como parte del plan nacional de 100% escolaridad, se prevé la incorporación de más de 110 mil niños y jóvenes que se encontraban fuera del sistema educativo. La iniciativa contempla acciones comunitarias para localizar e inscribir a estudiantes en situación de vulnerabilidad, incluso si no cuentan con documentos o útiles escolares.

Durante la presentación del Plan Nacional de Formación Docente, Rodríguez instó a directores y docentes a facilitar el proceso de inscripción sin trabas administrativas. “La prioridad es que ningún niño quede fuera del aula”, expresó.

El calendario escolar establece actividades desde el 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, con una pausa por vacaciones, y su reanudación el 12 de enero hasta el 31 de julio. Según el ministro, el cronograma contempla 200 días de clases, además de los feriados y el período vacacional.

Rodríguez también llamó a los educadores a respetar el calendario y asumir los desafíos académicos del nuevo año escolar, destacando que el compromiso es garantizar el derecho a la educación en cualquier circunstancia.

Noticia al Día / VTV