Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Durante el mes de octubre de 2025 el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), recaudó 161 millardos 523 millones 259 mil 970 bolívares.

La institución informó a través de una publicación en sus redes sociales oficiales, que por concepto de aduanas ingresaron 51 millardos 503 millones 959 mil 494 bolívares y por Rentas Internas (que incluyen impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos) se recaudaron 18 millardos 150 millones 372 mil 359 bolívares.

El superintendente del Seniat, José David Cabello, Informó que en los primeros diez meses de 2025 el ente tributario recaudó un total de 905 millardos 303 millones 270 mil 559 bolívares.

“Estas cifras reflejan el compromiso y la responsabilidad asumida por cada ciudadano venezolano con la cultura tributaria, además que expresan la intención clara de seguir recaudando recursos para garantizar el bienestar económico y social del pueblo”, precisó Cabello, indica una nota de VTV.

Noticia al Día/B y N/VTV/Seniat