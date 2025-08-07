Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Más de 23 mil proyectos han sido aprobados en Consultas Populares

Durante las Consultas Populares Nacionales, desde el año 2024 hasta la fecha del 2025, se han aprobado por votación 23…

Por María Briceño

Más de 23 mil proyectos han sido aprobados en Consultas Populares
Durante las Consultas Populares Nacionales, desde el año 2024 hasta la fecha del 2025, se han aprobado por votación 23 mil 455 proyectos, de los cuales el 70 por ciento, ya fueron culminados por las propias comunidades y entregados como obras que impactan positivamente en escuelas, viviendas, centros de salud, vías de acceso, infraestructura local, entre otras áreas; así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

En la reunión de trabajo con gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, correspondiente al Consejo Federal de Gobierno (CFG), el jefe de Estado recalcó que estas acciones responden al mandato popular de atender, resolver y construir soluciones concretas para el bienestar colectivo. Señaló que el compromiso institucional debe orientarse a consolidar el ejercicio de Gobierno como una herramienta para transformar realidades.

También instó a las autoridades regionales y municipales a fortalecer los planes de infraestructura urbana, con énfasis en la transformación de las ciudades, además de llamar a afinar estrategias de prevención, seguridad y protección de la paz en todo el territorio nacional, como parte de una política integral de atención ciudadana.

En este contexto, el presidente Maduro reiteró que el Plan de las Siete Transformaciones (7T) constituye la guía de planificación nacional, establecida como Ley Orgánica, y que debe ser asumida por todos los actores políticos, tanto del Gran Polo Patriótico como de las oposiciones democráticas. “Este instrumento orienta la acción pública hacia objetivos concretos en materia de desarrollo, inclusión y soberanía”, concluyó.

Entregan el 30% de recursos de consulta popular

Maduro, informó que hasta la fecha ya se ha entregado el 30% de los recursos destinados a los proyectos que resultaron seleccionados en primer y segundo lugar durante la más reciente consulta popular comunal.

El mandatario señaló que el Gobierno Bolivariano asignó los fondos iniciales para garantizar la ejecución de estas iniciativas en cada uno de los circuitos comunales del país.

“Ya se ha bajado al día de hoy el 30% de los recursos del proyecto uno y dos, y apartamos recursos para garantizar el financiamiento de esos dos proyectos por cada uno de los circuitos comunales del país”, detalló.

Maduro indicó que se llevarán a cabo 10.672 proyectos, desarrollados por la juventud y orientados a cubrir sus necesidades.

“Esto significa que vamos a construir y a entregar 10.672 proyectos en los próximos meses. Obras hechas por la juventud, por las comunidades, para la juventud”, expresó.

Los planes contemplan una variedad de iniciativas, entre las que destacan canchas deportivas, centros digitales y espacios para emprendimientos juveniles, todos surgidos de la participación directa de los jóvenes en el proceso consultivo.

