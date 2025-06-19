Más de 250 venezolanos retornan desde México a través del Plan Vuelta a la Patria

Un total de 252 venezolanos regresaron al país este jueves desde México, a través del Plan Vuelta a la Patria que impulsa el Gobierno nacional. El arribo se efectuó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, en cumplimiento de lo anunciado por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, durante su programa televisivo Con el Mazo Dando.

Este grupo de repatriados —compuesto por 83 mujeres, 59 hombres, 51 niñas y 59 niños— llegó en el vuelo número 34 del programa, que garantiza un retorno digno y voluntario a connacionales que se encontraban en situación de vulnerabilidad en el extranjero.

Cabello, quien también ejerce funciones como ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que esta operación se suma al reciente arribo de 135 venezolanos deportados desde Estados Unidos el pasado martes 17 de junio, como parte de las políticas migratorias adoptadas por la administración del presidente Donald Trump.

El alto funcionario cuestionó la gestión estadounidense en torno al proceso de deportaciones, calificando como poco seria la entrega de información sobre el número de repatriados. “Nosotros nos preparamos para recibir 239 venezolanos y solo llegaron 135. Es poco responsable el manejo de la información que ellos nos dan. Nos hacen mover un avión grande y mandan menos personas, les falta seriedad”, señaló.

Asimismo, denunció que el tema migratorio en Estados Unidos se ha transformado en una actividad lucrativa para empresas privadas. “Ellos no agarran a la gente y se los llevan a una cárcel, ellos se los llevan a un local de una empresa y esa empresa, mientras más tiempo los tenga, más plata recibe”, expresó.

Con estos nuevos traslados, el Plan Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno de casi 6 mil ciudadanos venezolanos desde su puesta en marcha, reforzando los esfuerzos del Ejecutivo nacional por promover la reunificación familiar y brindar apoyo a los migrantes que desean regresar a su país de origen.

Noticia al Día/VTV