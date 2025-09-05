Más de 300 connacionales repatriados desde EEUU regresan a Venezuela este viernes

Este viernes, arribó el vuelo número 65 al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, con más de 305 connacionales repatriados desde Estados Unidos a través del Plan Vuelta a la Patria.

De acuerdo a lo reseñado en la cuenta de Telegram del Ministerio de Relaciones, Justicia y Paz, este nuevo grupo que llegó al país está integrado por 3 infantes que se encontraban secuestrados en Estados Unidos.

En ese sentido, los familiares agradecieron el trabajo del Gobierno nacional por lograr el retorno de los infantes y de sus familiares.

Tras su arribo, este nuevo grupo de connacionales fue recibido por las autoridades y órganos de seguridad, quienes ofrecieron a cada uno de los presentes asistencia médica.

Lee también: Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Noticia al Día/Información de Globovisión