Más de 90 casos nuevos de VIH en 2024 registró en Trujillo

Más de 90 casos nuevos de VIH se han registrado en el estado Trujillo durante 2024, la mayoría en adolescentes y jóvenes.

El doctor Darwin Campos, presidente de la Fundación A ser positivo, aseguró que en la entidad Trujillana contabiliza entre 87 a 95 nuevos casos positivos de VIH que se suman a la data de aproximadamente 950 pacientes activos con este diagnóstico en la región.

“Tenemos de casos nuevos en lo que va de año de 87 a 95 casos nuevos que lastimosamente van desde las edades comprendidas desde los 17 a los 25 años», detalló el especialista.

Agregó que el municipio Boconó lidera la lista de registros de nuevos diagnósticos de VIH, la mayoría de ellos en etapa terminal.

Valera, La Ceiba, Sabana de Mendoza y otras localidades del eje panamericano son zonas geográficos donde poseen registros de nuevos contagios.

«Epidemiológicamente sabemos que por un caso positivo, posiblemente tengamos cinco a 10 casos más . Tenemos de 30 a 35 niños, van desde los positivos a los expuestos», alertó el médico.

Afirmó que los medicamentos son obtenidos por cooperación internacional y son de fácil acceso, incluso de manera gratuita.

Noticia al Día / Unión Radio