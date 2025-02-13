Más de 913 mil migrantes venezolanos volvieron al país con el plan ‘Vuelta a la Patria’ desde 2018

Más de 913 mil migrantes venezolanos regresaron a su país con el plan gubernamental Vuelta a la Patria desde su creación en 2018, entre ellos, los 190 deportados desde Estados Unidos que llegaron el lunes en dos vuelos a la nación caribeña, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Con estas dos recientes operaciones, indicó el funcionario, retornaron los "primeros venezolanos" de la "nueva etapa" de este programa de repatriación convertido en Gran Misión el año pasado y que se lleva a cabo a través de la aerolínea estatal Conviasa.

"Se dio el primer paso, no hubo ningún tipo de novedad, afortunadamente, y ojalá siga ese proceso y que el modelo de Venezuela, el modelo del plan Vuelta a la Patria que el presidente Nicolás Maduro, desde el año 2018, puso en práctica sea un modelo", expresó en su programa semanal de televisión transmitido por el canal estatal VTV.

A su juicio, los migrantes del país caribeño han sido «víctimas» de una «gran campaña mediática» y «sin precedentes» que tenía como objetivo «demoler la autoestima del venezolano» y que -afirmó- «se pagó» con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).

La Administración venezolana también señala a las «sanciones criminales» contra el país suramericano como una de las principales causas de la migración, según sus cálculos, de «casi 2.500.000» venezolanos, de los cuales, asegura, «1.250.000 han regresado».

