Martes 26 de agosto de 2025
Más de 913 mil migrantes venezolanos volvieron al país con el plan ‘Vuelta a la Patria’ desde 2018

Cabello descartó que estuvieran programados nuevos vuelos. “Depende de ellos. Nosotros estamos preparados para enviar esos aviones”, señaló

Por María Briceño

Más de 913 mil migrantes venezolanos volvieron al país con el plan ‘Vuelta a la Patria’ desde 2018
Más de 913 mil migrantes venezolanos regresaron a su país con el plan gubernamental Vuelta a la Patria desde su creación en 2018, entre ellos, los 190 deportados desde Estados Unidos que llegaron el lunes en dos vuelos a la nación caribeña, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Con estas dos recientes operaciones, indicó el funcionario, retornaron los "primeros venezolanos" de la "nueva etapa" de este programa de repatriación convertido en Gran Misión el año pasado y que se lleva a cabo a través de la aerolínea estatal Conviasa.

"Se dio el primer paso, no hubo ningún tipo de novedad, afortunadamente, y ojalá siga ese proceso y que el modelo de Venezuela, el modelo del plan Vuelta a la Patria que el presidente Nicolás Maduro, desde el año 2018, puso en práctica sea un modelo", expresó en su programa semanal de televisión transmitido por el canal estatal VTV.

A su juicio, los migrantes del país caribeño han sido «víctimas» de una «gran campaña mediática» y «sin precedentes» que tenía como objetivo «demoler la autoestima del venezolano» y que -afirmó- «se pagó» con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).

La Administración venezolana también señala a las «sanciones criminales» contra el país suramericano como una de las principales causas de la migración, según sus cálculos, de «casi 2.500.000» venezolanos, de los cuales, asegura, «1.250.000 han regresado».

