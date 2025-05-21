Más de cinco mil venezolanos han sido repatriados en 2025

En horas de la mañana de este miércoles 21 de mayo, arribó un nuevo avión con migrantes venezolanos al país, provenientes desde Texas, Estados Unidos, como parte del Plan Vuelta a la Patria.

Según el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, llegaron 77 hombres, seis mujeres y siete niños.

Hasta el momento, más de cinco mil migrantes venezolanos han regresado al país en lo que va del año. El Plan Vuelta a la Patria continúa siendo un esfuerzo clave para el retorno de connacionales.

Recientemente el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reiteró que el Gobierno Nacional seguirá esforzándose por traer a los venezolanos y las venezolanas que se encuentran fuera, con la cooperación de países como México, para ser reinsertados en la sociedad.

“Esto incluye algunos vuelos de México y otros lugares; estamos preparando vuelos a otros países, para los cuales ya tenemos lista de pasajeros y los países tienen acuerdos aeronáuticos con nosotros”, dijo.

Lee también: Llegó al país un nuevo vuelo con 90 repatriados desde EEUU

Noticia al Día