Más de seis millones de estudiantes iniciaron el año escolar 2025–2026 en el país

El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que la matrícula nacional para el año escolar 2025–2026 superó los seis millones de estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo público.

Durante su intervención desde el liceo Luis Manuel Urbaneja Achelpohl, ubicado en Caracas, Rodríguez destacó que el país registró un crecimiento significativo en el número de estudiantes durante el período anterior, con la incorporación de aproximadamente 350.000 nuevos alumnos.

El titular de la cartera educativa agradeció el trabajo articulado de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), las directoras de planteles y los circuitos comunales, quienes lograron identificar a más de 110.000 niños en edad escolar que no estaban inscritos en el sistema educativo.

Asimismo, recordó que entre septiembre y noviembre de 2024, la matrícula nacional se ubicaba en torno a los 5,9 millones de estudiantes. Para el nuevo período académico, se contabilizan más de 400.000 ingresos adicionales en comparación con el ciclo anterior.

Rodríguez reiteró el compromiso del Ministerio de Educación con el fortalecimiento de la inclusión escolar y el acceso universal a la educación como eje fundamental del desarrollo nacional.

Noticia al Día / Unión Radio