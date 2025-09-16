Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Más de seis millones de estudiantes iniciaron el año escolar 2025–2026 en el país

Rodríguez reiteró el compromiso del Ministerio de Educación con el fortalecimiento de la inclusión escolar y el acceso universal a la educación como eje fundamental del desarrollo nacional.

Por Andrea Guerrero

Más de seis millones de estudiantes iniciaron el año escolar 2025–2026 en el país
Foto: referencial
El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que la matrícula nacional para el año escolar 2025–2026 superó los seis millones de estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo público.

Durante su intervención desde el liceo Luis Manuel Urbaneja Achelpohl, ubicado en Caracas, Rodríguez destacó que el país registró un crecimiento significativo en el número de estudiantes durante el período anterior, con la incorporación de aproximadamente 350.000 nuevos alumnos.

El titular de la cartera educativa agradeció el trabajo articulado de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), las directoras de planteles y los circuitos comunales, quienes lograron identificar a más de 110.000 niños en edad escolar que no estaban inscritos en el sistema educativo.

Asimismo, recordó que entre septiembre y noviembre de 2024, la matrícula nacional se ubicaba en torno a los 5,9 millones de estudiantes. Para el nuevo período académico, se contabilizan más de 400.000 ingresos adicionales en comparación con el ciclo anterior.

Rodríguez reiteró el compromiso del Ministerio de Educación con el fortalecimiento de la inclusión escolar y el acceso universal a la educación como eje fundamental del desarrollo nacional.

Noticia al Día / Unión Radio

Noticias Relacionadas

Servicio Público

Piden ayuda para perrita atropellada en estado crítico

Datos para colaborar: Banco de Venezuela Cuenta: 12442995 Teléfono de contacto: 0426-5612198 Solicitante: Lorena
Tecnología

Una sacudida al corazón la aplicación que revive seres amados

A través de plataformas que permiten generar imágenes hiperrealistas de personas fallecidas, ciudadanos han comenzado a recrear momentos con sus seres queridos, en lo que algunos describen como “un abrazo que rompe el alma”
Zulia

Gobernador Caldera acompaña inicia año escolar con una matrícula de más de 660 mil estudiantes

La cifra corresponde a la matrícula registrada en 3.131 instituciones educativas, entre planteles públicos, privados y subvencionados, bajo la administración de la Gobernación del Zulia y del Ejecutivo nacional
Zulia

Lluvias dispersas se esperan en el Zulia durante la noche de este lunes

El pronóstico también señala que las temperaturas se mantendrán elevadas antes del inicio de las precipitaciones, con máximas cercanas a los 33 °C y sensación térmica superior a los 35 °C en zonas urbanas

