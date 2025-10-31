Viernes 31 de octubre de 2025
Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

El presidente Nicolás Maduro impulsa el Plan Nacional de Reforestación" y según precisó el ministro Silva precisó este proyecto tiene como finalidad recuperar más de 8 mil hectáreas en una primera etapa, pero buscan rescatar 50 mil hectáreas a nivel nacional, siendo el estado Zulia uno de las regiones seleccionadas para su desarrollo.

Por Candy Valbuena

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva
Foto: NAD
El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, informó que la producción de carbón en el país se ha recuperado en más de un 156 %, en comparación al año 2024.

Héctor Silva, ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Foto: desarrollominero.gob.ve/

Asimismo, en el "Primer Congreso Internacional del Carbón", realizado en Maracaibo apuntó que, la finalidad también es seguir recuperando la empresa Carbozulia.

El Congreso se desarrolló en la capital zuliana los días 28, 29 y 30 de octubre.

Destacó que para tener algo mejor, "nos enfocamos hacia el medio ambiente y la primera instrucción es poder realizar una minería ecológica, es por eso que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado el Plan Nacional de Reforestación".

El ministro Silva precisó que este proyecto tiene como finalidad recuperar más de 8 mil hectáreas en una primera etapa, pero buscan rescatar 50 mil hectáreas a nivel nacional, siendo el estado Zulia uno de las regiones seleccionadas para su desarrollo.

Igualmente, manifestó que el congreso emergió de los trabajadores de Carbozulia, como una muestra de que no solo están comprometidos con la producción del mineral, sino que "establecen el destino de la empresa".

Lee también: El Primer Congreso Internacional del Carbón 2025 en Maracaibo busca impulsar la soberanía y sostenibilidad de los recursos minerales del país

Noticia al Día/Con información de B y N/Nota de Prensa

