Micro, pequeñas y medianas industrias constituyen 70% de la producción nacional, según Conindustria

La viabilidad económica se mantiene debido a las micro, pequeñas y medianas industrias, que representan un gran porcentaje productivo en Venezuela.

Tito López, presidente de Conindustria, destacó la importancia de ampliar la base tributaria del país a través de la oficialización del sector productivo. Indicó que es fundamental trabajar con las MiPyMEs, puesto que representan 70% del sector productivo en el país y aportan el 10% de la producción.

«Yo creo que allí hay que hacer políticas públicas de manera de apoyar a todo lo que viene siendo MiPyMEs», expresó. Los sectores de alimentos y fármacos, reportan un mejor desempeño al cierre del segundo trimestre del año.

"Únicamente lo que viene siendo medicamentos y alimentos, son los que tienen prácticamente cinco años en recuperación», finalizó.

Noticia al Día / Unión Radio