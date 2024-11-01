Ministerio de Educación ordena inscribir a niños que regresen al país

El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, ordenó este jueves a las escuelas mantener las inscripciones abiertas durante todo el año escolar para garantizar la formación de todos los jóvenes que están regresando al país desde el exterior.

A través de una nota de prensa, Rodríguez aseguró que en el estado Miranda han regresado unos 1.500 niños, en su mayoría «sin documentos de identificación», y que deben volver a clases.

Explicó que en los centros educativos deben evaluar a estos jóvenes para incluirlos en una «aula de nivelación» y, posteriormente, incorporarlos a los salones que correspondan.

Casi 7.775.000 venezolanos han salido del país, según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), coliderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU Acnur, un dato que desmiente el Ejecutivo que reduce la cifra a poco más de dos millones.

El 9 de octubre, el país puso en marcha un plan para reestructurar el Ministerio de Educación y sus entes adscritos, como parte de las acciones para el rescate del sistema educativo.

La resolución 0025, firmada por Rodríguez, señala que todo el personal docente con funciones administrativas en cualquiera de las instituciones del ministerio «deberá atender, semanalmente, al menos, las horas académicas de clases de una sección, correspondiente a su área de formación o áreas afines, en instituciones educativas oficiales» del país.

Asimismo, los centros educativos públicos deberán recibir a los docentes jubilados que, de manera voluntaria, quieran reincorporarse a las aulas, ya que en miles de instituciones los maestros solo asisten dos o tres días a la semana para dedicar el resto del tiempo a otras labores que les generen mayores ingresos.

Según estimaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se necesitan cerca de 250.000 docentes para cubrir las aulas de educación inicial, primaria y secundaria que quedaron sin instructores en la última década.

Recientemente, el director de la Escuela de Educación de la UCAB, Carlos Calatrava, dijo a EFE que el año pasado se graduaron unos 40 jóvenes como nuevos docentes en esa universidad.

Este número, que según Calatrava representa el 1 % del total nacional, sugiere que, en el mejor de los casos, Venezuela ganó 4.000 nuevos profesores el año pasado, un ritmo que tardaría 60 años en suplir las vacantes existentes.

Información de EFE