Ministro Velásquez afirmó que la prioridad en Mérida es atender la vialidad en las troncales y puentes

El Ministerio de Transporte informó que autoridades del Gobierno se desplegaron desde el municipio Rangel, en el estado Mérida, para inspeccionar los daños causados por las lluvias registradas en los días pasados en la entidad, que perjudicaron la vialidad por inundaciones y deslizamientos de tierras.

El titular de la cartera de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, aseguró que la prioridad es atender las troncales afectadas para así garantizar la distribución de alimentos y combustible, al igual que la movilización de los productores agrícolas. Además, señaló que se enfocarán en los puentes al poner estructuras «de guerra» para restituir el tránsito.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, explicó que los equipos fueron hasta las zonas afectadas en Mérida con el objetivo de hacer una evaluación de las afectaciones y así tomar cartas en el asunto de forma efectiva.

«Ya estamos trabajando para abrir lo que son los accesos desde la vía El Vigía – Mérida, Las González, y en las próximas horas, toda la población de Mérida tendrá buenas y grandes noticias», dijo según cita la cuenta en Instagram del Ministerio.

Organizaciones Empresariales y Productores Preocupados por Impacto de Lluvias en Mérida

En medio de una situación climática crítica, Consecomercio y Fedecámaras han creado una campaña para apoyar a los estados afectados por las recientes intensas lluvias. Enrique Torres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria en el Estado Mérida, y Andrés Eloy Ramírez, productor agrícola y presidente de la Asociación de Productores del Municipio Miranda del estado Mérida, expresaron su preocupación por el impacto de las lluvias en la producción agrícola y el sistema de transporte de mercancías.

Andrés Eloy Ramírez mencionó el miércoles 25 de junio: «Hoy amanecimos con fuertes lluvias desde las 02:00 a.m., el caudal del río Motatán vuelve a crecer. Afiliados a nuestra asociación deben haber entre cuatro y cinco mil productores, pequeños, medianos y grandes. En mi condición de Presidente, he recorrido casi todos los municipios, aunque hay algunos sitios a los que no hemos podido llegar debido a las graves fallas en las carreteras. Por eso, hacemos un llamado a través de todos los medios de comunicación. Recordemos que somos tan importantes como un médico, maestro o ingeniero, porque somos responsables de velar por la producción de la comida que abastece la mesa de los venezolanos».

Noticia al Día/RRSS/UR