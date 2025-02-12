Monseñor Jesús González de Zárate ratificado como presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana 2025-2028

Este martes 11 de febrero, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), eligió a una nueva directiva que guiará el organismo durante el periodo 2025-2028, en el marco de la CXXIII Asamblea Ordinaria Plenaria.
Por tanto, la presidencia quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia (ratificado en el cargo).
Primer Vicepresidente: Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo.
Segundo Vicepresidente: Monseñor Carlos Curiel, obispo de Carora.
Secretario General: Monseñor José Antonio Da Conceicao, obispo de Puerto Cabello (ratificado en el cargo).
Noticia al Día con información de la Episcopal Venezolana