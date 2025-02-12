Lunes 25 de agosto de 2025
Monseñor Jesús González de Zárate ratificado como presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana 2025-2028

De la CEV surgió el siguiente mensaje, tras darse a conocer esta directiva: “Damos gracias a Dios por este nuevo equipo que se conforma para la presidencia del CEV durante el próximo trienio”

Por María Briceño

Monseñor Jesús González de Zárate ratificado como presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana 2025-2028
Foto: Conferencia Episcopal Venezolana
Este martes 11 de febrero, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), eligió a una nueva directiva que guiará el organismo durante el periodo 2025-2028, en el marco de la CXXIII Asamblea Ordinaria Plenaria.

Por tanto, la presidencia quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia (ratificado en el cargo).

Primer Vicepresidente: Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo.

Segundo Vicepresidente: Monseñor Carlos Curiel, obispo de Carora.

Secretario General: Monseñor José Antonio Da Conceicao, obispo de Puerto Cabello (ratificado en el cargo).

Noticia al Día

