MP activa campaña nacional “Conduce por la Vida” orientada a disminuir accidentes viales

El Ministerio Público activó la campaña nacional “Conduce por la Vida”, una estrategia orientada a disminuir la incidencia de accidentes viales mediante la promoción de prácticas responsables en la conducción.

A esta acción se incorporó los organismos especializados en materia de tránsito, entre ellos la Dirección de Tránsito Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), así como cuerpos policiales estadales y municipales.

Las jornadas se desarrollan en avenidas y calles con elevado flujo de vehículos, donde funcionarios capacitados interactúan con conductores y peatones para reforzar el cumplimiento de las normas.

Se hace énfasis en el uso correcto de dispositivos de seguridad, como el casco protector integral para motociclistas, el cinturón de seguridad en automóviles y el respeto a la señalización vial, incluyendo semáforos y pasos peatonales.

La campaña contempla también la distribución de material informativo y la ejecución de operativos de verificación, con el propósito de identificar conductas de riesgo y orientar sobre las consecuencias legales de su incumplimiento.

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión