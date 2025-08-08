MP habilita canales para denunciar el maltrato animal

La Fiscalía venezolana activó canales para recibir denuncias por maltrato animal, con el objetivo de garantizar justicia a las mascotas.

El anuncio fue realizado por el fiscal general, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Instagram. Publicó una imagen con los métodos disponibles para que los ciudadanos puedan reportar los casos.

Entre ellos destacan las unidades de atención a la víctima y las fiscalías superiores de cada estado.

También se puede denunciar en línea

Las personas también podrán acudir a los fiscales del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental.

Además, se aceptarán denuncias por redes sociales, una medida que busca facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Habilitan línea telefónica nacional

Otro canal habilitado para denuncias por maltrato animal es la línea gratuita 0800-FISCA-00, operativa en todo el país.

La Fiscalía no detalló cuántos casos han sido recibidos hasta ahora, pero llamó a la población a colaborar con la protección de los animales.

Este anuncio responde al creciente número de denuncias ciudadanas en redes sociales sobre agresiones a mascotas, abandono y negligencia.

El Ministerio Público reitera que maltratar animales es un delito, y quien lo cometa puede enfrentar sanciones legales según la legislación vigente.

