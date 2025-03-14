Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Pescadora captura a un pez Lau Lau de 121 kg en Anzoátegui

Como si de romper récords se tratase, "Lola la pescadora", como apodan a Marlene García en Ciudad Orinoco, ha capturado…

Por A Vargas

Pescadora captura a un pez Lau Lau de 121 kg en Anzoátegui
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Como si de romper récords se tratase, "Lola la pescadora", como apodan a Marlene García en Ciudad Orinoco, ha capturado en la última semana a tres ejemplares de Lau Lau gigantes.

Se conoció que este martes, García logró pescar un bagre de 121 kg, y que este fue antecedido por uno de 95 kg, una más grande de 145 kg.

El Lau Lau es una especie de bagre que vive sumergido en las profundidades de las corrientes del río Orinoco, al sur de Venezuela, así como en el río Amazonas y en los principales corrientes de aguas continuas de las Guayanas.

“Lola la pescadora”, mujer perteneciente al Consejo de Pescadores Walfer de Ciudad Orinoco, municipio Independencia, logró una nueva proeza al pescar un Lau lau de 121 kilos, con medidas de 2,28 metros por 48 centímetros de ancho.

La tenacidad, valentía y experiencia acumulada, hoy ratifican la posición alcanzada por “Lola”, en la pesca de esta especie. Con la satisfacción del triunfo, la orinoquense agradeció el apoyo al ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo y al alcalde del municipio Independencia, Hernán Rodríguez, a quienes dedicó su pesca con la esperanza de un mejor porvenir.

“Lola la pescadora, una mujer que muestra la gallardía de las féminas venezolanas, utiliza durante sus jornadas la técnica de espinel, un tipo de palangre para pescar congrio y peces grandes. Esta consiste en una cuerda gruesa que tiene varios metros de largo y cada cierta distancia lleva anzuelos que van fondeados al suelo con su carnada a distintas profundidades”, reza una publicación del Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Moisés Martínez (@moisesreporta)

Noticia al Día con información de VTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Encuentro de la Misericordia: Aniversario de Santa María Faustina y su relación con la Santísima Virgen

Encuentro de la Misericordia: Aniversario de Santa María Faustina y su relación con la Santísima Virgen

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Murió la actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Trump acusa a la ONU:

Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

Las graves acusaciones que persiguen al padre de Elon Musk

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

El show de Bad Bunny en Puerto Rico bate un nuevo récord mundial

Secuestraron a comerciante en Maracay

Secuestraron a comerciante en Maracay

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

Reportan incendio en un estacionamiento del Metro de Caracas

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

LaLiga respalda jugar en Estados Unidos el Barcelona-Villareal

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Internacionales

Al menos 25 mineros atrapados en derrumbe de mina en Colombia

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, después de un derrumbe en la mina explotada por la canadiense Aris Mining
Internacionales

Al menos 25 mineros atrapados en derrumbe de mina en Colombia

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, después de un derrumbe en la mina explotada por la canadiense Aris Mining
Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah Salim como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades
Al Dia

Reuters: Chevron redujo a la mitad sus exportaciones de petróleo venezolano tras la nueva licencia emitida por EE.UU

El socio de Chevron, la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), controla los barriles entregados para cumplir con los pagos en especie

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025