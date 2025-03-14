Como si de romper récords se tratase, "Lola la pescadora", como apodan a Marlene García en Ciudad Orinoco, ha capturado en la última semana a tres ejemplares de Lau Lau gigantes.

Se conoció que este martes, García logró pescar un bagre de 121 kg, y que este fue antecedido por uno de 95 kg, una más grande de 145 kg.

El Lau Lau es una especie de bagre que vive sumergido en las profundidades de las corrientes del río Orinoco, al sur de Venezuela, así como en el río Amazonas y en los principales corrientes de aguas continuas de las Guayanas.

“Lola la pescadora”, mujer perteneciente al Consejo de Pescadores Walfer de Ciudad Orinoco, municipio Independencia, logró una nueva proeza al pescar un Lau lau de 121 kilos, con medidas de 2,28 metros por 48 centímetros de ancho.

La tenacidad, valentía y experiencia acumulada, hoy ratifican la posición alcanzada por “Lola”, en la pesca de esta especie. Con la satisfacción del triunfo, la orinoquense agradeció el apoyo al ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo y al alcalde del municipio Independencia, Hernán Rodríguez, a quienes dedicó su pesca con la esperanza de un mejor porvenir.

“Lola la pescadora, una mujer que muestra la gallardía de las féminas venezolanas, utiliza durante sus jornadas la técnica de espinel, un tipo de palangre para pescar congrio y peces grandes. Esta consiste en una cuerda gruesa que tiene varios metros de largo y cada cierta distancia lleva anzuelos que van fondeados al suelo con su carnada a distintas profundidades”, reza una publicación del Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Noticia al Día con información de VTV