Nacen tres leoncitos en el Zoológico Chorros de Milla en Mérida

Una gran alegría embarga al pueblo merideño con la llegada de tres crías de león en el Parque Zoológico Chorros de Milla. El nacimiento de los cachorros, que tuvo lugar en las últimas horas, es el resultado de la unión entre Murachí, el imponente león blanco del parque, y Carú, la leona que llegó en octubre del año pasado.

Desde el primer momento, el equipo de veterinarios y cuidadores del zoológico se dedicó con esmero a asegurar que ambos leones se adaptaran y convivieran en armonía, permitiendo que el curso de la naturaleza siguiera su camino.

Las tres crías se encuentran en perfecto estado de salud y están bajo la observación constante del personal especializado. Para garantizar la tranquilidad de la madre y los recién nacidos, se ha instalado un cerco de protección en su hábitat. Sin embargo, para que el público pueda ser testigo de este hermoso acontecimiento, se ha dispuesto una pantalla en el lugar donde los visitantes pueden ver a las crías en tiempo real.

Este nacimiento representa un logro significativo para el zoológico de Mérida y un motivo de celebración para la comunidad, que ya se deleita con las primeras imágenes y videos de los cachorros que circulan por todo el mundo.

