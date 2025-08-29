Néstor Reverol participó en la jornada de alistamiento militar

El general en jefe Néstor Reverol participó este viernes 29 de agosto en la jornada de alistamiento militar. Durante el evento, afirmó que "la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra hoy más unida que nunca en perfecta unión cívico-militar-policial".

En un video publicado en sus redes sociales, Reverol destacó que, tras "prestar sus servicios a la Patria durante 40 años", se está "relistando". El exministro expresó: "Aquí hay un pueblo resuelto a defender la Patria ante cualquier circunstancia y si es necesario ofrendar nuestras vidas como lo hicimos en el juramento; lo haremos porque a Venezuela tenemos que garantizarla libre, soberana e independiente".

El expresidente de Corpozulia también aprovechó su participación en la jornada de alistamiento para desmentir lo que calificó como "falsas matrices de opinión", refiriéndose a quienes, según él, crean desinformación con "objetivos tarifados".

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Lee también: Néstor Reverol asumió hoy la presidencia de Corpozulia

Noticia al Día