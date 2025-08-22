Nevada sorprende a visitantes en el Pico Espejo este viernes 22 de agosto

Una inesperada nevada cubrió este viernes el Pico Espejo, en el estado Mérida, ofreciendo un espectáculo natural que cautivó tanto a turistas como a residentes locales. Desde tempranas horas de la mañana, los copos comenzaron a caer, tiñendo de blanco el paisaje andino y convirtiendo la parada del teleférico en un escenario digno de postal.

La temperatura descendió notablemente, generando condiciones ideales para la formación de nieve en esta zona de alta montaña. Visitantes nacionales e internacionales aprovecharon la ocasión para capturar fotografías, jugar con la nieve y disfrutar de la serenidad del entorno.

Funcionarios del sistema teleférico reportaron una afluencia significativa de personas, quienes se mostraron sorprendidos y emocionados por el fenómeno climático poco frecuente en esta época del año. Las autoridades locales recomendaron a los visitantes tomar precauciones ante el descenso térmico y mantenerse en áreas seguras.

La nevada, además de embellecer el paisaje, ha sido celebrada como un regalo de la naturaleza que fortalece el atractivo turístico de la región andina.

