Nicolás Maduro fijó como meta alcanzar los dos millones de niños en El Sistema antes de 2027

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló este miércoles 12 de febrero que un millón 269 mil niños y jóvenes se forman en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, por lo que se fijó la meta de lograr los 2 mil en 2027.

Esta información se dio a conocer en la celebración de los 50 años de la Orquesta Sinfónica, en Caracas, un evento que resalta el legado del maestro José Antonio Abreu. Maduro destacó la importancia que tiene esta institución para el país, las nuevas generaciones y su referencia mundial.

Durante el encuentro, el Ejecutivo dio la orden para crear la Universidad de la Música de Venezuela "José Antonio Abreu".

"Tiene que ser la gran universidad; ya hay tres carreras diseñadas. Es una universidad que tiene que nacer de la mano de los 50 años de El Sistema". Maduro además pidió fundar el museo del maestro Abreu.

Noticia al Día / VTV