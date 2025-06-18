Nicolás Maduro impulsa transformación parlamentaria y lucha anticorrupción

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, afirmó que “la Revolución Bolivariana será siempre implacable contra aquel que viole los principios éticos y utilice su cargo para el delito, la criminalidad o la corrupción”.

Durante el Taller de las Siete Grandes Transformaciones para el Parlamento 2026–2031, el mandatario resaltó que en los últimos años han surgido casos de personas que, al asumir funciones parlamentarias, intentaron emplearlas con fines ilícitos, como actos de corrupción, traición y vínculos con el narcotráfico. Ante esta situación, subrayó la necesidad de profundizar en la ética revolucionaria y el compromiso genuino con el pueblo venezolano.

Asimismo, insistió en que cada diputado debe prepararse a fondo para las responsabilidades asignadas, convirtiéndose en especialistas en los temas legislativos. También destacó que el Parlamento debe consolidarse como el centro del debate político, geopolítico, económico y cultural del país, impulsando el desarrollo nacional.

“Nosotros somos simples instrumentos de un pueblo que ha decidido tener patria”, expresó Maduro, al señalar que la Revolución Bolivariana debe garantizar que los cargos públicos se ejerzan con responsabilidad y plena entrega a las necesidades populares.

Como parte del proceso transformador, el Ejecutivo orienta sus esfuerzos hacia la modernización de los sectores productivos y el fortalecimiento de las políticas públicas, con el propósito de promover el crecimiento económico y la transformación social de la nación.

Este enfoque —afirmó— busca consolidar un Parlamento comprometido con la ética, el desarrollo y el bienestar del pueblo venezolano.

Noticia al Día / VTV