El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó este domingo 9 de febrero la muerte de Samuel Daniel Shafiishuna Nujoma, quien luchó por la independencia de Namibia y fue su primer presidente, tras lograr la separación en 1990 de la Sudáfrica del régimen segregacionista del ‘apartheid’.

"Mi mensaje de hermandad ante la amarga partida física de Sam Nujoma, histórico líder nacionalista. Hago recordatorio del ‘padre fundador’ de Namibia, ya que junto al pueblo conquistó su independencia y gobernó de manera digna y soberana", afirmó Maduro a través de Telegram.

Asimismo, deseó que en la historia de Namibia perdure el legado de Nujoma, de quien destacó los "esfuerzos por la reconciliación nacional, el desarrollo económico y la consolidación de la independencia" del país africano.

Este domingo, el presidente namibio, Nangolo Mbumba, informó que Nujoma murió el sábado a los 95 años después de estar hospitalizado durante las tres últimas semanas para recibir "tratamiento médico y observación médica debido a su salud".

"Por desgracia, esta vez, el hijo más noble de nuestra tierra no pudo recuperarse de su enfermedad", dijo Mbumba, a través de la red social X, sin dar más detalles.

Nujoma nació en 1929 y fue el mayor de once hermanos en una humilde familia rural en el norte del país. Pasó los primeros años de su vida cuidando a sus hermanos y del ganado, y acudió a un colegio de misioneros finlandeses, donde completó el recorrido educativo limitado que se permitía entonces a la población negra.

El carismático líder presidió su país durante tres mandatos, quince años en total (1990-2005), y fue uno de los fundadores, en 1960, y el primer presidente de la gobernante Organización Popular del Sudoeste de África (SWAPO, en inglés), después de crear su organización antecesora años antes.

Nujoma participó en la formación del brazo armado de la SWAPO, el Ejército de Liberación Popular de Namibia (PLAN) en 1962, que emprendió una guerra de guerrillas contra las autoridades de la Sudáfrica del ‘apartheid’ (1949-1994).

Noticia al Día / EFE