Niño venezolano ganó medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025

El niño venezolano, Mateo Gabriel Pérez, anunció el viernes 29 de agosto que ganó una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025 (IGOC, por sus siglas en inglés) que se realizó en Indonesia.

Mateo Gabriel representó a Venezuela en este evento internacional que realizó en línea el Centro de Organización para STEM de Olimpiadas (OSCO, por sus siglas en inglés) el pasado domingo 17 de agosto.

“Quiero contarles que estoy muy feliz, acabo de obtener una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025 organizada por OCSO”, aseguró Pérez en una publicación en su cuenta de Instagram.

Pérez tuvo que superar una ronda clasificatoria de la competencia que se realizó el 17 de agosto, en la que se enfrentó a niños de todo el mundo.

Gracias al puntaje obtenido, el niño logró avanzar a la ronda final que tuvo lugar el domingo 24 de agosto y por la que finalmente, obtuvo la medalla de plata.

Un proceso de preparación

Mateo Pérez contó que tuvo una preparación de dos meses para poder participar en la IGOC 2025. La encargada de la preparación del niño venezolano fue la profesora Carol Jiménez, quien es estudiante venezolano cursante de Astrofísica en el Reino Unido.

“Además, me prepara en estudios avanzados de matemática, física y astronomía”, contó Pérez en su publicación de Instagram.

Por su parte, la profesora de Mateo, Carol Jiménez, reaccionó a la noticia sobre el logro de su estudiante.

“Gracias a ti, Mateo, por enseñarme tanto sobre tu mundo. Este es solo uno de los primeros logros, vamos por muchos más”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Otro venezolano se alzó con bronce

El OSCO dio a conocer a través de su cuenta de Instagram todos los ganadores de la categoría A de su Olimpiada Internacional de Geometría 2025.

Además del venezolano Mateo Pérez, otro de los ganadores de la medalla de plata fue el mexicano Julián Mateo Ortiz.

El 28 de agosto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología informó en una nota de prensa que otro niño venezolano también obtuvo un reconocimiento en esta competencia, pero en la Categoría B.

Joseph Pérez, del estado Bolívar, se alzó con una medalla de bronce. De acuerdo con el ministerio, Pérez participó en la Categoría B de este evento, con otros estudiantes de primero, segundo y tercer año.

Además de Pérez, la medalla de bronce se la llevaron tres estudiantes de México: Édgar Pérez, Isua Bigvai Otero y Gabriel Marín y una estudiante de Indonesia, Nadhifa Wulan Azkia.

