Niños venezolanos separados en EEUU se reencuentran con su madre en Maiquetía

Este viernes, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, autoridades venezolanas recibieron a los hermanos Jeravid y Jhilary González, de 14 y 12 años, quienes regresaron al país en el vuelo número 80 del plan de repatriación Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), tras haber estado separados de su madre en Estados Unidos.

La presidenta de la GMVP, Camilla Fabri de Saab, encabezó el recibimiento junto a representantes de distintas instituciones. La madre de los menores, Andreina Hidalgo, había retornado previamente el 29 de septiembre en el vuelo número 70.

El caso fue conocido por las autoridades luego de que los niños publicaran un video en redes sociales solicitando ayuda para reencontrarse con su madre, ya que se encontraban bajo el cuidado de una tercera persona en la ciudad de Orlando, Florida.

Durante el reencuentro, tanto los menores como su madre expresaron su agradecimiento al programa de repatriación y al presidente Nicolás Maduro por facilitar el regreso familiar. “Gracias a este Gobierno por hacer todo lo posible para que ellos llegaran aquí”, manifestó Hidalgo.

Además de este caso, el vuelo 80 de la GMVP trasladó a 312 migrantes venezolanos desde Texas, entre ellos 260 hombres, 50 mujeres y 2 adolescentes, como parte del operativo de retorno voluntario.

El protocolo de recepción fue coordinado por funcionarios de seguridad ciudadana, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).