Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

Niños venezolanos separados en EEUU se reencuentran con su madre en Maiquetía

La madre de los menores, Andreina Hidalgo, había retornado previamente el 29 de septiembre en el vuelo número 70

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Este viernes, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, autoridades venezolanas recibieron a los hermanos Jeravid y Jhilary González, de 14 y 12 años, quienes regresaron al país en el vuelo número 80 del plan de repatriación Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), tras haber estado separados de su madre en Estados Unidos.

La presidenta de la GMVP, Camilla Fabri de Saab, encabezó el recibimiento junto a representantes de distintas instituciones. La madre de los menores, Andreina Hidalgo, había retornado previamente el 29 de septiembre en el vuelo número 70.

El caso fue conocido por las autoridades luego de que los niños publicaran un video en redes sociales solicitando ayuda para reencontrarse con su madre, ya que se encontraban bajo el cuidado de una tercera persona en la ciudad de Orlando, Florida.

Durante el reencuentro, tanto los menores como su madre expresaron su agradecimiento al programa de repatriación y al presidente Nicolás Maduro por facilitar el regreso familiar. “Gracias a este Gobierno por hacer todo lo posible para que ellos llegaran aquí”, manifestó Hidalgo.

Además de este caso, el vuelo 80 de la GMVP trasladó a 312 migrantes venezolanos desde Texas, entre ellos 260 hombres, 50 mujeres y 2 adolescentes, como parte del operativo de retorno voluntario.

El protocolo de recepción fue coordinado por funcionarios de seguridad ciudadana, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Temas:

Última Hora

Noticias Relacionadas

Deportes

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

El conjunto rapaz quiere desquitarse de la paliza sufrida el pasado jueves 23
Al Dia

Arrestaron a la dueña de "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faria

El canino fue hallado en un evidente estado de abandono
Al Dia

Trump suspendió negociaciones comerciales con Canadá

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Internacionales

La princesa Leonor valora los estudios migratorios basados en datos y no en desinformación

Leonor se pronunció así durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, que en la categoría de Ciencias Sociales fue para el demógrafo estadounidense, cuyas aportaciones permiten "comprender en toda su dimensión el gran desafío que tienen hoy muchos gobiernos con la inmigración", según la princesa

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
